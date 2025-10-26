Лавров: Призывы прекратить огонь на Украине – попытка выиграть время

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к прекращению огня на Украине являются очевидной попыткой выиграть время. Об этом он рассказал в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора

Лавров также рассказал, что считает неуместными вопросы о сроках окончания войны. По его словам, Россия уже контролирует территории за пределами регионов, включённых в конституцию РФ, поскольку необходима буферная зона. Он пояснил, что это вызвано продолжающимися обстрелами, бомбардировками и атаками беспилотников со стороны Украины на российские регионы, включая Брянскую, Белгородскую и Курскую области, чья принадлежность никогда не оспаривалась.

Ранее европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта, напоминает НСН.

