Россия признаёт независимость Украины, но выступает против попыток Киева искоренить всё русское. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».





Лавров подчеркнул, что Россия безусловно признаёт независимость Украины, но не ожидала, что жители территорий, которые сейчас включены в конституцию РФ, будут считаться второсортными. Лавров отметил, что для России приоритетом являются не сами территории, а люди, проживающие на них.

Министр напомнил, что вскоре после смены власти на Украине в 2014 году замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе сообщила о выделении Вашингтоном около 5 млрд долларов на поддержку этих событий. По словам Лаврова, новое украинское правительство на следующий день после прихода к власти отменило статус русского языка. Он также указал, что смена власти произошла сразу после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.



