СМИ: Подростки устроили массовую драку возле алкомаркета в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на Думской улице произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации «Базы», конфликт начался с небольшой ссоры в магазине, после чего перерос в уличную потасовку с участием более десяти человек. После вызова полиции большинство участников скрылись, но несколько человек были задержаны на месте. У двоих из них зафиксированы переломы носа и травмы челюсти.
Ранее сегодня официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что более 80 человек задержаны из-за массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
