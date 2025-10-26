СМИ: Подростки устроили массовую драку возле алкомаркета в Санкт-Петербурге

По информации «Базы», конфликт начался с небольшой ссоры в магазине, после чего перерос в уличную потасовку с участием более десяти человек. После вызова полиции большинство участников скрылись, но несколько человек были задержаны на месте. У двоих из них зафиксированы переломы носа и травмы челюсти.

Ранее сегодня официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что более 80 человек задержаны из-за массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



