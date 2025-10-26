Петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счёт на 26-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял результат, а на 71-й минуте гол Густаво Мантуан снова вывел «Зенит» вперед.
В концовке встречи главный судья Алексей Сухой, руководствуясь подсказкой ВАР, отменил гол «Зенита» и заменил красную карточку вратарю «Динамо» Курбану Расулову на жёлтую.
«Зенит» с 26 очками поднялся на третью строчку в таблице РПЛ, тогда как «Динамо» с 16 очками занимает девятое место. Петербургский клуб не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в сезоне было от «Ахмата» (0:1) в четвёртом туре. «Динамо» не побеждает в чемпионате уже три матча подряд.
В следующем туре 1 ноября «Зенит» примет «Локомотив», а «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
