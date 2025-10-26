Гладков: Еще 4 мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Еще 4 мирных жителя ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации Гладкова, на участке автодороги возле села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль были ранены мужчина и женщина, которых доставили в больницу. В районе села Графовка Шебекинского округа от удара дрона пострадал мужчина, он госпитализирован, добавил Гладков.
Кроме того, губернатор уточнил, что в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу.
Ранее Гладков сообщал, что сегодня в результате атак ВСУ по Белгородской области ранения получили как минимум 16 мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
