Гладков: Еще 4 мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

Еще 4 мирных жителя ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков: Еще 6 человек пострадали в результате ударов дронов ВСУ по Белгороду

По информации Гладкова, на участке автодороги возле села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль были ранены мужчина и женщина, которых доставили в больницу. В районе села Графовка Шебекинского округа от удара дрона пострадал мужчина, он госпитализирован, добавил Гладков.

Кроме того, губернатор уточнил, что в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу.

Ранее Гладков сообщал, что сегодня в результате атак ВСУ по Белгородской области ранения получили как минимум 16 мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
