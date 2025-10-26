Подросток за рулем автомобиля врезался в дерево в центре Москвы

По информации прокуратуры, инцидент произошёл в Балакиревском переулке, где подросток, находившийся за рулём «Лады Ларгус», не справился с управлением и столкнулся с деревом. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза. В результате аварии пострадали двое пассажиров — 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, которые были доставлены в больницу.

Ранее в Курганской области несовершеннолетний водитель Nissan Tiida не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали он и его пассажир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



