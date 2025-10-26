Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти БПЛА, которые летели в сторону города. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.

Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 22 украинских БПЛА над 3 регионами России

По словам Собянина, дроны был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил градоначальник.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о ликвидации 22 украинских БПЛА над 3 регионами России вечером 26 октября.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваРоссия

