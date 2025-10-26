Бессент: США могут отказаться от 100% пошлин в отношении Китая

Бессент отметил, что президент Трамп предоставил ему значительные рычаги давления на переговорах в виде угрозы введения 100%-ных пошлин, но, по его словам, удалось достичь договорённостей, которые позволят избежать этих мер.

Переговоры между США и Китаем прошли в Куала-Лумпуре в субботу и воскресенье. Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую — Скотт Бессент.

Ранее Бессент сообщал, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран, Дональду Трампу и Си Цзиньпину, провести встречу и обсудить торговые вопросы. Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 30 октября в Южной Корее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».