Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 22 украинских БПЛА над 3 регионами России

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 19 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 2 - над Курской и 1 над Московской.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что днем 26 октября ПВО сбило 26 беспилотников ВСУ над 3 регионами России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

