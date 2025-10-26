Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 22 украинских БПЛА над 3 регионами России
26 октября 202521:15
Вечером 26 октября российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 19 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 2 - над Курской и 1 над Московской.
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что днем 26 октября ПВО сбило 26 беспилотников ВСУ над 3 регионами России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
