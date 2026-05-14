Она выделила ряд приоритетных направлений, связанных с поддержкой отдельных групп населения и профилактикой социально опасных явлений. Особое внимание она уделила вопросам помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также работе с молодёжной средой.



«Также в числе ключевых векторов работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, вопросы возвращения военнопленных, а также защиты прав граждан, проживающих в приграничных и новых субъектах РФ. Только за последний год я посетила 46 регионов РФ и приняла около семи тысяч бойцов и их близких. Кроме того, важным направлением работы станет правовое просвещение и защита уязвимых категорий граждан от цифровых угроз. Особое внимание необходимо уделить профилактике экстремизма и деструктивных проявлений в молодёжной среде», — отметила Лантратова.



Омбудсмен также обозначила планы по укреплению взаимодействия с регионами и некоммерческим сектором, а также рассказала о своей позиции в отношении международной правозащитной повестки.

«Намерена усилить роль региональных омбудсменов и сделать институт уполномоченного главной площадкой для консолидации усилий НКО. На международной арене продолжу курс на отстаивание правозащитного суверенитета России. Это и защита прав наших соотечественников за рубежом, а также терпеливое и методическое разъяснение наших национальных интересов и приоритетов на международных площадках. Важно, чтобы человек, где бы он ни находился, понимал: он не оставлен один на один со своей проблемой, за ним стоит его страна. России есть чем гордиться», — добавила омбудсмен.

Ранее Лантратова заявила, что события, связанные со спецоперацией, стали своеобразным испытанием для общественных и правозащитных структур. По словам Лантратовой, после начала СВО часть известных общественных деятелей покинули страну и начали выступать с критикой России из-за рубежа. Она считает, что происходящее позволило по-новому взглянуть на роль подобных организаций и отдельных активистов.

