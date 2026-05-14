Лантратова назвала задачи на посту омбудсмена по правам человека
Яна Лантратова в эфире НСН обозначила базовый принцип, которым будет руководствоваться на новом посту, а также перечислила вопросы, которыми займется в первую очередь.
Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила НСН, что в первую очередь будет статься отстаивать права инвалидов, детей-сирот, граждан пожилого возраста, семей с детьми и бойцов СВО.
Новым уполномоченным по правам человека в России стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая занимала должность омбудсмена с 2016 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что новый уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами, что и её предшественник. Лантратова сделала акцент на поддержке наиболее уязвимых категорий граждан.
«Задача омбудсмена — помочь абсолютно всем, кто к нему обратился. В первую очередь речь идёт о тех, кто в силу жизненных обстоятельств имеет меньше возможностей самостоятельно защитить свои права. Это инвалиды, дети-сироты, граждане пожилого возраста, семьи с детьми и другие. Ещё одна важная тема — обеспечение трудовых прав и жилищных, в том числе при переселении из аварийных домов, а также защита прав детей-сирот на получение жилья. Особого контроля требует ситуация в местах принудительного содержания. По этой линии необходимо продолжить и усилить взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями», — сказала собеседница НСН.
Она выделила ряд приоритетных направлений, связанных с поддержкой отдельных групп населения и профилактикой социально опасных явлений. Особое внимание она уделила вопросам помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также работе с молодёжной средой.
«Также в числе ключевых векторов работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, вопросы возвращения военнопленных, а также защиты прав граждан, проживающих в приграничных и новых субъектах РФ. Только за последний год я посетила 46 регионов РФ и приняла около семи тысяч бойцов и их близких. Кроме того, важным направлением работы станет правовое просвещение и защита уязвимых категорий граждан от цифровых угроз. Особое внимание необходимо уделить профилактике экстремизма и деструктивных проявлений в молодёжной среде», — отметила Лантратова.
Омбудсмен также обозначила планы по укреплению взаимодействия с регионами и некоммерческим сектором, а также рассказала о своей позиции в отношении международной правозащитной повестки.
«Намерена усилить роль региональных омбудсменов и сделать институт уполномоченного главной площадкой для консолидации усилий НКО. На международной арене продолжу курс на отстаивание правозащитного суверенитета России. Это и защита прав наших соотечественников за рубежом, а также терпеливое и методическое разъяснение наших национальных интересов и приоритетов на международных площадках. Важно, чтобы человек, где бы он ни находился, понимал: он не оставлен один на один со своей проблемой, за ним стоит его страна. России есть чем гордиться», — добавила омбудсмен.
Ранее Лантратова заявила, что события, связанные со спецоперацией, стали своеобразным испытанием для общественных и правозащитных структур. По словам Лантратовой, после начала СВО часть известных общественных деятелей покинули страну и начали выступать с критикой России из-за рубежа. Она считает, что происходящее позволило по-новому взглянуть на роль подобных организаций и отдельных активистов.
