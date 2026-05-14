Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей
В апреле 667 мирных жителей России пострадали из-за атак ВСУ, а ещё минимум 100 человек погибли. Эти цифры привёл посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат констатировал, что в апреле украинская сторона продолжила наносить удары по российской территории, используя вооружение, поставляемое западными партнёрами. По его оценке, общее число гражданских лиц, затронутых этими атаками, составило 767 человек — это чуть меньше мартовского показателя (801), но заметно выше результатов января и февраля, сообщает ТАСС.
«В апреле от преступных действий украинских боевиков было убито как минимум 100 мирных жителей и ранено 667 человек», — подчеркнул Мирошник.
Среди погибших, по уточнённым данным, восемь несовершеннолетних, ещё 34 ребёнка получили ранения. Посол акцентировал, что подобные действия квалифицируются как террористические и направлены против мирного населения.
Ранее сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей
- Врач предупредила о «двойном ударе» кофе и алкоголя по желудку
- Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы
- Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»
- МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП
- Нулевой выхлоп: Почему суд Гааги не поможет Ирану отомстить США
- Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию
- Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ
- В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией