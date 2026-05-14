Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей

В апреле 667 мирных жителей России пострадали из-за атак ВСУ, а ещё минимум 100 человек погибли. Эти цифры привёл посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат констатировал, что в апреле украинская сторона продолжила наносить удары по российской территории, используя вооружение, поставляемое западными партнёрами. По его оценке, общее число гражданских лиц, затронутых этими атаками, составило 767 человек — это чуть меньше мартовского показателя (801), но заметно выше результатов января и февраля, сообщает ТАСС.