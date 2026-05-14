СМИ: Рост цен на нефть вдвое увеличил экспортные доходы России

Эскалация напряжённости вокруг Ирана и сбои в поставках через Ормузский пролив подтолкнули вверх мировые котировки и спрос на российскую нефть, что положительно сказалось на экспортных поступлениях и поддержало экономику. Об этом сообщает «Профиль» со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти почти удвоились, достигнув $19 миллиардов. Bloomberg отмечает, что прибыль от нефтяных поставок превысила показатели периода ценового скачка, зафиксированного после начала специальной военной операции.