СМИ: Рост цен на нефть вдвое увеличил экспортные доходы России
Эскалация напряжённости вокруг Ирана и сбои в поставках через Ормузский пролив подтолкнули вверх мировые котировки и спрос на российскую нефть, что положительно сказалось на экспортных поступлениях и поддержало экономику. Об этом сообщает «Профиль» со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти почти удвоились, достигнув $19 миллиардов. Bloomberg отмечает, что прибыль от нефтяных поставок превысила показатели периода ценового скачка, зафиксированного после начала специальной военной операции.
Экспортная цена марки Urals в апреле достигла $94,87 за баррель — максимального значения с октября 2023 года, тогда как в начале года котировки опускались ниже $40.
Минфин рассчитывает НДПИ, ориентируясь на среднюю цену Urals и курс 76,94 рубля за доллар: в рублёвом выражении стоимость барреля составила почти 7,3 тысячи рублей, что на 18% выше мартовского показателя и на 60% больше годовой давности.
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин сообщил НСН, что будет с нефтью при стабилизации на Ближнем Востоке.
