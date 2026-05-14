Продажу билетов на финал Кубка России приостановили из-за ажиотажа

Продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» временно приостановлена в связи с рекордным спросом, сообщает РИА Новости в со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Афиши».

Встреча состоится на столичном стадионе «Лужники», рассчитанном на 81 тысячу зрителей, 24 мая. Реализация билетов началась 14 мая, цены варьируются от 900 рублей до 30 тысяч.