Продажу билетов на финал Кубка России приостановили из-за ажиотажа

Продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» временно приостановлена в связи с рекордным спросом, сообщает РИА Новости в со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Афиши».

Встреча состоится на столичном стадионе «Лужники», рассчитанном на 81 тысячу зрителей, 24 мая. Реализация билетов началась 14 мая, цены варьируются от 900 рублей до 30 тысяч.

В пресс-службе пояснили, что платформа испытывает экстремальную нагрузку: число запросов в секунду многократно превышает стандартные значения. Ожидается, что работа сайта будет восстановлена, после чего покупка билетов станет вновь доступной.

Организаторы также напоминают, что для доступа на матч необходимо оформить карту болельщика.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
