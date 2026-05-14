Эксперт назвала пять ошибок мужчин при выборе подарков
Модный эксперт Наталья Семенова рассказала «Ленте.ру» о пяти ключевых просчётах, которые допускают мужчины, подбирая презент для женщины.
Представители сильного пола нередко дарят то, что было бы полезно им лично, либо предметы для домашнего обихода. Семенова пояснила, что женская психология устроена иначе: для дам подарок должен пробуждать эмоции, а не просто закрывать бытовые потребности.
Ещё одна распространённая ошибка — игнорирование пожеланий самой женщины в стремлении сделать сюрприз любой ценой. Дарители часто отказываются воспринимать намёки и прямые просьбы, из-за чего адресат не получает действительно желаемого.
Эксперт также посоветовала заблаговременного планирования покупки. Продуманный презент не обязательно должен быть дорогим. В качестве примера Семенова привела ленту из натурального шелка: это не просто отрез ткани, а универсальный аксессуар, которым можно украсить причёску, шляпу или ручку сумки.
Ранее певица Жасмин призналась, что готова потратить миллион рублей на подарок себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
