13 мая 2026 года президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с должности губернатора Белгородской области. Врио главы региона назначен Александр Шуваев, ранее занимавший пост заместителя губернатора Иркутской области.

Кроме того, в отставку по собственному желанию подал и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук, ранее занимавший должность председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР). Минченко отметил, что в Белгородской области ключевой момент — коммуникация с людьми, а в Брянской — удержание экономической стабильности.

«Усталость Гладкова была заметна: человек работал по 20 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Логично, что в какой‑то момент может потребоваться отдых. Ключевой момент в регионе — коммуникация с людьми, поскольку регион живёт в постоянном стрессе. Надеюсь, генерал‑майор с этим коммуникационным вызовом справится. В Брянской области ключевой момент — удержание экономической стабильности. Богомаз с этим справлялся. У Ковальчука большой опыт работы в муниципальной и региональной власти, надеюсь, что он тоже справится», — сказал собеседник НСН.

Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с 18 ноября 2020 года — его срок на посту составил около пяти с половиной лет, что соответствовало 51‑му месту среди действующих глав субъектов РФ по продолжительности пребывания в должности. Гладков был награжден орденом Мужества в 2024 году.

Богомаз руководил Брянской областью с 2014 года.

Ранее политолог Илья Гращенков говорил НСН, что жить по законам военного времени Белгородская область вряд ли хочет, а губернатор с военным опытом вряд ли быстро и эффективно избавит жителей области от тех трудностей, с которыми они сталкиваются.

