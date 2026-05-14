Легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры смогут транслировать произведения Disney только до конца 2026 года, студия не планирует заключать новые контракты в России. Несмотря на то что ключевые хиты студии, такие как «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», были изъяты из библиотек стримингов еще в 2023 году, у части онлайн-кинотеатров еще присутствует ряд старых анимаций, пишет «Коммерсант». Гринь рассказала о рисках, с которыми столкнуться онлайн-кинотеатры, если проигнорируют запрет Disney.

«После истечения лицензий показ будет квалифицироваться как использование произведений без разрешения правообладателя (нарушение исключительных прав). Риски: гражданско‑правовые иски (запрет/пресечение, удаление контента, обеспечительные меры), взыскание компенсации вместо убытков (по выбору правообладателя), а также административная ответственность. При крупном масштабе и наличии состава потенциально и уголовно‑правовые риски для ответственных лиц, хотя на практике это зависит от объема, доказанности умысла и "крупности"», — сказала собеседница НСН.