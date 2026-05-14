Врач предупредила о «двойном ударе» кофе и алкоголя по желудку

Эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Киселева предупредила, что кофе, алкоголь и некоторые другие привычные продукты могут негативно сказаться на пищеварении и вызывать изжогу. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам медика, кофеин одновременно ослабляет клапан между пищеводом и желудком, а также активизирует секрецию соляной кислоты, раздражая слизистую оболочку. Такое сочетание создаёт эффект «двойного удара»: кислотность растёт, а естественный барьер против её заброса наверх ослабевает. Аналогичный механизм воздействия на ЖКТ характерен и для спиртосодержащих напитков.

Киселева также отметила, что лук и чеснок способны негативно влиять на состояние пищевода. Эти продукты раздражают слизистую оболочку и повышают её чувствительность, что может провоцировать дискомфорт.

Кроме того, источником изжоги и неприятных ощущений в области живота нередко становятся продукты с повышенной кислотностью — в их числе цитрусовые фрукты, помидоры и уксус. Злоупотребление такой пищей увеличивает кислотную нагрузку на желудок, из-за чего его содержимое может забрасываться в обратном направлении — в пищевод.

Ранее терапевт назвала россиянам опасные сочетания кофе с лекарствами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

