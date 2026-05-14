Трамп заявил, что Китай собирается заказать 200 самолётов Boeing
В ходе двусторонних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание закупить 200 самолётов у Boeing, сообщает RT.
«Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолётов... Boeing, 200 больших самолётов», — заявил американский лидер.
Трамп также отметил, что американская авиастроительная корпорация планировала продать Китаю 150 самолетов, а получила 200.
При этом подтверждающей информации со стороны официального Пекина пока не поступало.
Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с НСН назвал главную цель Трампа на переговорах в Китае.
