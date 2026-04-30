«Это экзотика. Такого еще не было. Назначение Федора Щукина главой региона — действительно неординарный шаг. Прежде он не был задействован в исполнительной власти или политической деятельности: его карьера была связана исключительно с судебной системой. Это можно считать своего рода экспериментом. Большинство экспертов ожидали, что на пост главы региона будет назначен Магомед Рамазанов — его появление в регионе выглядело целенаправленным. Однако в итоге сложилась иная, достаточно неожиданная конфигурация», — сказал собеседник НСН.

Политолог Ростислав Туровский полагает, что замена Меликова на Щукина формирует в Дагестане своеобразную «компромиссную модель разделения власти». По его словам, Рамазанов, видимо, не смог получить поддержки всех элитных групп. Тем не менее он сразу получил должность главы правительства и фактически возьмет на себя руководство исполнительной властью. Назначение Щукина сигнализирует о том, что новый руководитель региона сфокусируется в первую очередь на политических задачах, пишет «Коммерсант». В числе его возможных приоритетов может оказаться борьба с коррупцией — в том числе благодаря тому, что он не связан с местными кланами.



Политолог Константин Калачев, в свою очередь, подчеркнул: потребность в переменах в Дагестане была очевидна. Он отметил, что республика сталкивается с целым рядом проблем — среди них высокая безработица, низкие доходы населения, а также недостатки в эффективности и качестве регионального управления. По мнению эксперта, назначение на пост главы судьи несет определенный символический смысл: региону требуется арбитр, который будет равноудален от всех влиятельных групп.