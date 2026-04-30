Меликова смыло потопом? Назначение судьи главой Дагестана назвали экзотикой
Назначение главой Дагестана председателя Верховного суда республики Федора Щукина — не что иное, как экзотика, ведь подобного раньше не происходило, сказал НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с высокопоставленными лицами Дагестана, на которой объявил о предстоящей отставке главы республики Сергея Меликова. По словам главы государства, генерал-полковник перейдет на другую работу. В качестве преемника президенту был предложен председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Заместитель полпреда Магомед Рамазанов, который ранее прогнозировался на эту должность, займет пост премьер-министра. Минченко назвал происходящее экспериментальным вариантом.
«Это экзотика. Такого еще не было. Назначение Федора Щукина главой региона — действительно неординарный шаг. Прежде он не был задействован в исполнительной власти или политической деятельности: его карьера была связана исключительно с судебной системой. Это можно считать своего рода экспериментом. Большинство экспертов ожидали, что на пост главы региона будет назначен Магомед Рамазанов — его появление в регионе выглядело целенаправленным. Однако в итоге сложилась иная, достаточно неожиданная конфигурация», — сказал собеседник НСН.
Политолог Ростислав Туровский полагает, что замена Меликова на Щукина формирует в Дагестане своеобразную «компромиссную модель разделения власти». По его словам, Рамазанов, видимо, не смог получить поддержки всех элитных групп. Тем не менее он сразу получил должность главы правительства и фактически возьмет на себя руководство исполнительной властью. Назначение Щукина сигнализирует о том, что новый руководитель региона сфокусируется в первую очередь на политических задачах, пишет «Коммерсант». В числе его возможных приоритетов может оказаться борьба с коррупцией — в том числе благодаря тому, что он не связан с местными кланами.
Политолог Константин Калачев, в свою очередь, подчеркнул: потребность в переменах в Дагестане была очевидна. Он отметил, что республика сталкивается с целым рядом проблем — среди них высокая безработица, низкие доходы населения, а также недостатки в эффективности и качестве регионального управления. По мнению эксперта, назначение на пост главы судьи несет определенный символический смысл: региону требуется арбитр, который будет равноудален от всех влиятельных групп.
В октябре 2020 года Путин своим указом назначил Меликова временно исполняющим обязанности главы Дагестана — он сменил на этом посту Владимира Васильева, подавшего в отставку по собственному желанию. Спустя год, в октябре 2021‑го, Меликов был избран главой региона решением Народного собрания Дагестана.
В 2026 году Дагестан пережил масштабное наводнение — одно из крупнейших в регионе за последние сто лет. Стихия обрушилась на республику в два этапа: первая волна пришлась на 28-31 марта, вторая — на 5-6 апреля. Погибли семь человек, общее число пострадавших достигло порядка 50 тысяч. Эксперты связывают тяжесть последствий не только с экстремальным количеством осадков, но и с недостаточной пропускной способностью ливневой канализации, а также с отклонениями от норм при городской застройке, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Рост цен на нефть может увеличить доходы бюджета России
- Меликова смыло потопом? Назначение судьи главой Дагестана назвали экзотикой
- Недопуск к ЕГЭ можно обжаловать через конфликтную комиссию
- Мостовой рассказал, зачем Бразилия купила права на трансляцию РПЛ
- Диетолог призвала россиян не пить чай перед едой
- Россияне назвали бюджет на майские праздники
- Глава «Эксмо» после допросов СК пообещал не маркировать все книги подряд
- Музыка в офисе помогает снизить стресс и повысить концентрацию
- Курс на соджу: Почему россияне чаще выбирают азиатский алкоголь
- В России ужесточили требования к вейпам и жидкостям для них