Суд отправил под домашний арест директора Линды Кувшинова
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и восемь суток в отношении директора певицы Линды (Светлана Гейман) Михаила Кувшинова, сообщает РИА Новости.
Кувшинов проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Судья удовлетворил ходатайство следствия и постановил содержать подозреваемого под домашним арестом до 20 июня 2026 года.
В ходе заседания было озвучено, что сумма ущерба по уголовному делу превышает один миллион рублей. Эти данные основаны на материалах, представленных следственной стороной.
Также в суде сообщили, что продюсер Максим Фадеев официально признан потерпевшим по данному делу о мошенничестве с авторскими правами. Соответствующее заявление сделал адвокат в процессе судебного разбирательства.
Ранее юрист сообщил, что Линде может грозить до 10 лет колонии при доказанном участии в мошенничестве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
