Суд отправил под домашний арест директора Линды Кувшинова

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и восемь суток в отношении директора певицы Линды (Светлана Гейман) Михаила Кувшинова, сообщает РИА Новости.

Кувшинов проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Судья удовлетворил ходатайство следствия и постановил содержать подозреваемого под домашним арестом до 20 июня 2026 года.