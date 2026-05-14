ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В Грайворонском округе, в селе Головчино, беспилотник типа FPV нанёс удар по территории частного домовладения. Мужчина, получивший ранения в результате атаки, скончался на месте происшествия.

Ещё один мужчина госпитализирован с травмами головы и ног. В селе Бершаково два человека получили контузии и осколочные ранения лица — после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что от атак ВСУ за апрель в России погибли 100 мирных жителей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
