ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В Грайворонском округе, в селе Головчино, беспилотник типа FPV нанёс удар по территории частного домовладения. Мужчина, получивший ранения в результате атаки, скончался на месте происшествия.