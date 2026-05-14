Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в России
Новым уполномоченным по правам человека в России стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Об этом сообщает RT.
На этом посту парламентарий сменила Татьяну Москалькову, которая занимала дольжность омбудсмена с 2016 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что новый уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами, что и её предшественник.
Отмечается, что за кандидатуру Лантратовой проголосовало большинство - 301 депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
