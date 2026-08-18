Медиасообщество попросило Верховный суд РФ защитить СМИ от «фотоэкстремизма»

В документе за подписью президента АРМ Надежды Плотниковой говорится о системном характере проблемы. Отмечается, что СМИ ежедневно используют визуальный контент из фотобанков и агентств, а также по договорам с внештатными авторами. При этом суды продолжают по-разному оценивать добросовестность редакций, если изображение было получено через подрядчика или стандартную лицензию.

Плотникова указала, что количество дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на цифровые фото за 10 лет выросло в восемь тысяч раз. При этом истцы через серийное сутяжничество с медиа заработали порядка 1,5 млрд рублей. По её мнению, это не имеет ничего общего с защитой прав.

Также в обращении указано, что рыночная стоимость стокового изображения в разы меньше, чем запрашиваемые истцами суммы. Кроме того, необходимо обратить вниманание на серийные иски, когда права на изображения консолидируются у специализированных фирм. В этой связи в АРМ просят активнее применять статью 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом.

«Мы очень надеемся, что Верховный Суд Российской Федерации сформулирует правовые позиции для того, чтобы суды единообразно решали споры... и лишали недобросовестных истцов возможности злоупотребления правом», – сказано в документе.

Ранее член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая заявила «Радиоточке НСН», что в последнее время становится всё больше и больше споров об авторских правах вокруг ИИ-контента.