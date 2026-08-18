ЕС и ОАЭ зарабатывают на поставках эстонских БПЛА-стартапов
Евросоюз и Объединённые Арабские Эмираты зарабатывают миллионы евро на поставках оборудования от эстонских БПЛА-стартапов для Украины. Об этом пишет RT.
Уточняется, что речь идёт о компаниях Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. Они занимаются производят беспилотники, программируют ИИ для них, а также продают мобильные станции обнаружения и разведки.
В данных организациях трудятся около 900 человек. В числе ключевых фигур — бывшие эстонские военные и чиновники Минобороны. Заработок компаний с 2022 года составил около €450 млн, а в целом Евросоюз вложил в развитие военного IT-кластера €1,5 млрд.
«Идёт масштабный распил бюджетов теми, кому десятилетиями доставались лишь крохи с пентагоновского стола. Ситуация усугубляется и знаменитой украинской коррупцией», - говорится в публикации.
Ранее в СМИ появилась информация, что США и Украина хотят совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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