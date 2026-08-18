Теневые закупки: Россия может помочь Европе с урожаем на фоне засухи

Анатолий Тихонов заявил НСН, что Турция поможет компенсировать потерю урожая только частично, стоит вопрос выполнения именно экспортных обязательств Европы.

Засуха может подтолкнуть Европу к закупке зерновых из России, но под другими марками, заявил НСН руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о «катастрофически низких урожаях» из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой, сообщает The Guardian. Тихонов отметил, что последствия затронут не только Европу.

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«Засуха уже сказывается на урожае всех зерновых и бобовых, на урожае всех овощей закрытого и открытого грунта. Нехватка влаги влияет понятным образом, а в закрытом грунте высокая стоимость производства. Поэтому страдает вся Европа, за исключением северной части. В прошлом году Евросоюз был вторым по экспорту зерновых после России, в этом году я боюсь, что Европа не сможет реализовать эти возможности. Турция поможет компенсировать потерю урожая частично, но стоит вопрос выполнения именно экспортных обязательств Европы. Это касается Африки, Азии, они особо нуждаются в этом вопросе, это традиционные партнеры Франции, например», - рассказал он.

По его словам, на Россию европейский неурожай тоже может повлиять, возможны новые закупки.

«В Россию европейские страны ничего не поставляли. У нас профицит производства зерновых, бобовых, овощей и фруктов, исключением могут быть только косточковые. Мы из недружественных стран сейчас ничего не поставляем. При этом ведутся попытки поставлять российское зерно под другой маркой. Я не удивлюсь, если это действительно так и будет», - добавил собеседник НСН.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян объяснил НСН, почему овощам из Армении сложно пробраться на европейские рынки.

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ФОТО: РИА Новости
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