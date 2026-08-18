Засуха может подтолкнуть Европу к закупке зерновых из России, но под другими марками, заявил НСН руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о «катастрофически низких урожаях» из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой, сообщает The Guardian. Тихонов отметил, что последствия затронут не только Европу.