Захарова: Украина сорвала поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Украина сорвала поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была запланирована на 20—21 августа. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что в Киеве прямо предупредили о том, что не ручаются за безопасность Гросси во время визита на станцию. По словам Захаровой, в Москве это воспринимают «как новое саморазоблачение киевского режима».

«Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень», — заключила дипломат.

Ранее Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении Запорожской АЭС и Энергодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:УкраинаМАГАТЭАЭСМария Захарова

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