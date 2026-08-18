Захарова: Украина сорвала поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Она отметила, что в Киеве прямо предупредили о том, что не ручаются за безопасность Гросси во время визита на станцию. По словам Захаровой, в Москве это воспринимают «как новое саморазоблачение киевского режима».

«Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень», — заключила дипломат.

Ранее Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении Запорожской АЭС и Энергодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».