Вадим Самойлов раскрыл, когда кончится СВО и что будет дальше
18 августа 202615:08
Александра Веснина
Вячеслав Машковский
Вадим Самойлов в эфире НСН выразил надежду на то, что украинский конфликт может завершиться внезапно.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с НСН допустил, что конфликт на Украине может внезапно завершиться, а мир наступит в форме победы здравого смысла.
«Сейчас идёт конфликт между братскими народами, к сожалению, его подогревают со стороны. Но он может кончиться совершенно внезапно. В истории такое бывает: когда что‑то происходит и стороны понимают, что хватит драться, пора мириться, и лучше скрыть всех тех, кто подстрекал. Это было бы отличное развитие ситуации. Можно провести параллели между прошлым веком, обозначить какие-то события. В 1920-е была Гражданская война, эпицентр который находился примерно в этой же зоне, что и сейчас. Сегодня идет гражданский конфликт в каком-то роде между братскими народами. После будет мир, сложный мир…. Каким будет этот мир — повод для серьезного разговора. Надо описать все правила русского мира, надо жить по ним. Всех уже достало расслоение в обществе, всё нужно решать, нужно быть примером. Мир случится в форме победы здравого смысла. Дальше будет скрупулёзная работа», — сказал собеседник НСН.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила НСН, что Россию после завершения спецоперации ждет более серьезное испытание.
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