СМИ: В сеть слили номер мобильного телефона главы Минобороны Великобритании

По информации издания, также в сети обнаружились личные номера британских министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

В публикации отмечается, что слив вскрылся после того, как премьер-министр Энди Бёрнем стал жертвой текстового мошенничества.

«Он переписывался с кем-то, кто выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс» — пишет газета.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за последние полтора года за утечки персональных данных российским компаниям были назначены штрафы на общую сумму 2,6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

