СМИ: В сеть слили номер мобильного телефона главы Минобороны Великобритании
В сеть слили личный номер мобильного телефона главы МО Великобритании Уэса Стритинга. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, также в сети обнаружились личные номера британских министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.
В публикации отмечается, что слив вскрылся после того, как премьер-министр Энди Бёрнем стал жертвой текстового мошенничества.
«Он переписывался с кем-то, кто выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс» — пишет газета.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за последние полтора года за утечки персональных данных российским компаниям были назначены штрафы на общую сумму 2,6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вадим Самойлов раскрыл, когда кончится СВО и что будет дальше
- В Госдуме раскритиковали предложение перевести матерей с детьми на удаленку
- СМИ: Бензин есть лишь на 28,1% АЗС в России
- Захарова: Украина сорвала поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
- Медиасообщество попросило Верховный суд РФ защитить СМИ от «фотоэкстремизма»
- СМИ: В сеть слили номер мобильного телефона главы Минобороны Великобритании
- ЕС и ОАЭ зарабатывают на поставках эстонских БПЛА-стартапов
- Теневые закупки: Россия может помочь Европе с урожаем на фоне засухи
- Лидер «Агаты Кристи» оценил риски отмены концертов Канье Уэста в России
- Над Россией сбили рекордные 1671 БПЛА за сутки