Над Россией сбили рекордные 1671 БПЛА за сутки
Российские военные за минувшие сутки сбили рекордное количество украинских беспилотников, всего было уничтожено почти 1,7 тысячи дронов. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны ликвидировали 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как пишет РИА Новости, это абсолютный рекорд, до этого наибольшее число сбитых БПЛА составляло 1478.
В Минобороны также рассказали, что за сутки военные уничтожили десять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Ночью 18 августа над регионами России нейтрализовали 791 украинский беспилотник самолетного типа, пишет «Радиоточка НСН».
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