Трудовые отношения между работником и работодателем должны регулироваться ими самостоятельно, а законодательно отправлять на удаленку матерей с детьми не всегда возможно, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



Матери детей до семи лет могут получить два дня удаленки в неделю. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, женщины с детьми до семи лет должны иметь такое право, закрепленное в трудовом кодексе. Бессараб не поддержала эту инициативу.