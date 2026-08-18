В Госдуме раскритиковали предложение перевести матерей с детьми на удаленку

Не каждая работа позволяет отправить сотрудников выполнять свои обязанности из дома, заявила НСН Светлана Бессараб.

Трудовые отношения между работником и работодателем должны регулироваться ими самостоятельно, а законодательно отправлять на удаленку матерей с детьми не всегда возможно, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Матери детей до семи лет могут получить два дня удаленки в неделю. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, женщины с детьми до семи лет должны иметь такое право, закрепленное в трудовом кодексе. Бессараб не поддержала эту инициативу.

Эксперты заявили об уходе удаленки в прошлое
«Сегодня у работодателя и у работника есть полный набор инструментов для того, чтобы самостоятельно принимать решения, по какому графику трудиться. Надо понимать, а возможна ли такая деятельность по условиям рабочего места? Если это фабрика, где-то за станком или касса в магазине, то тогда это просто невозможно. Более того, сегодня бывают условия, когда периодически пропадает интернет, а значит, удаленно можно и не выполнить трудовые обязанности. Поэтому структуру навязывать работодателям не надо, они могут разобраться с сотрудниками самостоятельно и выбрать удобный формат», — отметила она.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова объяснила НСН, с какими сложностями на работе сталкиваются матери после декрета.

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ФОТО: ТАСС
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