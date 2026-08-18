СМИ: Бензин есть лишь на 28,1% АЗС в России

Речь идёт о платформе, где отметки о наличии или отсутствии топлива ставят сами водители. Согласно информации «ГдеБЕНЗ» на 16 августа, ситуация ухудшилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях и в Татарстане.

Отмечается, что неделей ранее бензин был на 41% заправок в стране.

«На ситуации всё ещё сказываются внеплановые ремонты НПЗ и проблемы с логистикой — при немалых объемах производства бензина в некоторые регионы его сложно доставить», - говорится в публикации.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряжённая ситуация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

