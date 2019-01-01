Кусто выступил против роспуска «китовой тюрьмы» в бухте Средняя

Кроме того, для изменения поведения косаток от условий неволи к жизни в дикой природе необходимо больше времени, считают экологи. В противном случае животные могут не адаптироваться к жизни на воле и погибнуть.

Также есть вариант, что они будут возвращаться в бухту Средняя, досаждать владельцам судов, местным рыбакам и жителям, воруя рыбу и выпрашивая пищу.

Как сообщает Москва 24, белухи и косатки, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября 2018 года. Зоозащитники прозвали вольеры «китовой тюрьмой» из-за их тесноты.

13 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что все косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье могут быть выпущены в дикую природу уже в июне.

Ранее член рабочей группы по вопросу пленённых косаток и белух, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков рассказал НСН, как будут выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы».

Напомним, что в ноябре 2018 года следственный комитет Приморского края наложил арест на содержащихся в бухте Средняя животных. Однако они продолжали оставаться в собственности выловивших их компаний.

Доклад команды Жана-Мишеля Кусто был отправлен в Минприроды на прошлой неделе. 25 апреля состоялся консилиум по итогам работы международных экспертов. Подробнее в материале НСН.

