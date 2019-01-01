Учёные рассказали, как будут выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Консилиум в Росрыболовстве постановил, что животные могут быть выпущены на свободу, а также обозначил сложности этой операции.
Консилиум в Росрыболовстве по проблеме косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, который состоялся 25 апреля в Москве, постановил, что у животных нет противопоказаний для выпуска в естественную среду обитания.
«Когда животных доставят на место выпуска, их нельзя будет просто выкинуть в море. Будет необходимо оборудовать вольеры временного содержания. Это большой вызов. Потому что в дороге киты чувствуют себя неважно. Во время доставки животных автотранспортом или на судне их элементарно укачивает. Как маленьких детей», - рассказал член рабочей группы по вопросу пленённых косаток и белух, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков в беседе со спецкором НСН.
Он также отметил, что сроки выпуска то, как именно животных будут выпускать, будут определены позднее.
Добавим, следующий консилиум по этому вопросу соберётся сразу после майских праздников.
О том, кто виноват в отлове китов и сможет ли команда Кусто помочь попавшим в неволю животным, читайте в расследовании НСН.
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