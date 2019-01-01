Учёные рассказали, как будут выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы»

«Когда животных доставят на место выпуска, их нельзя будет просто выкинуть в море. Будет необходимо оборудовать вольеры временного содержания. Это большой вызов. Потому что в дороге киты чувствуют себя неважно. Во время доставки животных автотранспортом или на судне их элементарно укачивает. Как маленьких детей», - рассказал член рабочей группы по вопросу пленённых косаток и белух, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков в беседе со спецкором НСН.

Он также отметил, что сроки выпуска то, как именно животных будут выпускать, будут определены позднее.

Добавим, следующий консилиум по этому вопросу соберётся сразу после майских праздников.

О том, кто виноват в отлове китов и сможет ли команда Кусто помочь попавшим в неволю животным, читайте в расследовании НСН.

