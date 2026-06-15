Армия России нанесла удар возмездия по объектам ОПК на Украине
Вооруженные силы России в ответ на террористические акты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Об этом заявили в Минобороны.
Отмечается, что военные атаковали такие цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.
Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - указали в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве рассказали, что Киев эвакуирует из Краматорска Старокраматорский машиностроительный завод, на котором изготавливают стволы для крупнокалиберной артиллерии, пишет 360.ru.
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