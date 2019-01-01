Глава Приморья назвал сроки освобождения косаток и белух
Все косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье могут быть выпущены в дикую природу в течение одного-двух месяцев, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, власти региона «окажут необходимое содействие» в этом. Глава Приморья отметил, что в настоящее время ожидается финальное решение учёных и ветеринаров, передаёт RT.
Напомним, что с ноября прошлого года в вольерах бухты Средняя незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. В феврале российский президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».
Ранее член рабочей группы по вопросу пленённых косаток и белух, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков рассказал НСН, как будут выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы».
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