Глава Приморья назвал сроки освобождения косаток и белух

Все косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье могут быть выпущены в дикую природу в течение одного-двух месяцев, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, власти региона «окажут необходимое содействие» в этом. Глава Приморья отметил, что в настоящее время ожидается финальное решение учёных и ветеринаров, передаёт RT.