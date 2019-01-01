Кусто потребовал не курить в вольерах «китовой тюрьмы»

Специалисты команды Жана-Мишеля Кусто сделали несколько замечаний по содержанию косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье.

Исследователь Татьяна Денисенко заявила, что французские ученые в вольерах заметили случаи куренья. Об этом она рассказала спецкору НСН в ходе консилиума в Росрыболовстве.

«Учёные рекомендуют прекратить курение в вольерах. К сожалению это было замечено. И не допускать к вольерам собак, кошек и других животных», - подчеркнула Денисенко.