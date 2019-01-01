Кусто потребовал не курить в вольерах «китовой тюрьмы»
В ходе консилиума в Росрыболовстве учёные рассказали об условиях содержания косаток и белух в бухте Средняя в Приморье и отметили несколько ошибок в работе с животными.
Специалисты команды Жана-Мишеля Кусто сделали несколько замечаний по содержанию косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье.
Исследователь Татьяна Денисенко заявила, что французские ученые в вольерах заметили случаи куренья. Об этом она рассказала спецкору НСН в ходе консилиума в Росрыболовстве.
«Учёные рекомендуют прекратить курение в вольерах. К сожалению это было замечено. И не допускать к вольерам собак, кошек и других животных», - подчеркнула Денисенко.
Она также добавила, что всех животных, безусловно необходимо выпустить, однако в каждом случае нужно применять индивидуальный подход.
Напомним, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что белух и косаток выпустят из «китовой тюрьмы» ближе к лету, так как сейчас в Охотском море идёт ледостав.
О том, кто виноват в отлове китов и сможет ли команда Кусто помочь попавшим в неволю животным, читайте в расследовании НСН.
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