Московское «Динамо» выиграло первый матч после ухода Карпина

Голы забили Иван Сергеев (27’), Константин Тюкавин (46’) и Эль-Мехди Маухуб (88’). На 70-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Имада Аззи за вторую жёлтую карточку.

Это была первая игра «бело-голубых» после ухода Валерия Карпина.

Победа позволила столичному «Динамо» прервать серию из пяти матчей без побед, набрать 20 очков и подняться на 9-е место. Махачкалинцы с 14 очками остались на 13-й строчке.

В следующем туре 30 ноября москвичи сыграют на выезде с «Ахматом», а махачкалинское «Динамо» днём позже встретится в гостях с «Сочи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

