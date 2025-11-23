Московское «Динамо» выиграло первый матч после ухода Карпина
Московское «Динамо» на своём поле уверенно обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 16-го тура РПЛ.
Голы забили Иван Сергеев (27’), Константин Тюкавин (46’) и Эль-Мехди Маухуб (88’). На 70-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Имада Аззи за вторую жёлтую карточку.
Это была первая игра «бело-голубых» после ухода Валерия Карпина.
Победа позволила столичному «Динамо» прервать серию из пяти матчей без побед, набрать 20 очков и подняться на 9-е место. Махачкалинцы с 14 очками остались на 13-й строчке.
В следующем туре 30 ноября москвичи сыграют на выезде с «Ахматом», а махачкалинское «Динамо» днём позже встретится в гостях с «Сочи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
