Орешкин: Недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество

По его словам, эти представители выступали с конкретными предложениями по выстраиванию двусторонних экономических отношений. Конкретные страны называть он не стал.

Ранее Орешкин заявил, что экономику России невозможно сломать санкционным давлением, поскольку за последние 20 лет она стала значительно более устойчивой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

