Орешкин: Недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество
В ходе саммита «Группы двадцати», проходившего под председательством ЮАР, имели место непубличные контакты, в рамках которых делегаты от ряда недружественных стран инициировали обсуждение с Россией перспектив экономического сотрудничества, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление главы российской делегации Максима Орешкина.
По его словам, эти представители выступали с конкретными предложениями по выстраиванию двусторонних экономических отношений. Конкретные страны называть он не стал.
Ранее Орешкин заявил, что экономику России невозможно сломать санкционным давлением, поскольку за последние 20 лет она стала значительно более устойчивой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
