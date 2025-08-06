Названы профессии, для которых теперь требуются навыки работы с ИИ
Число вакансий, которые требуют навыков работы с ИИ, за год выросло в 2,3 раза, заявила НСН Наталья Голованова.
Пока искусственный интеллект не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию, но отдельные рабочие функции ему уже успешно научились делегировать, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Бизнес стал массово вводить относительно новую должность директора по искусственному интеллекту (ИИ). Спрос на этих специалистов за последние месяцы вырос в 2–3 раза. Такой топ-менеджер отвечает за разработку и интеграцию ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие регуляторным требованиям и взаимодействие с IТ- и бизнес-подразделениями. Зарплата специалистов составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей и в перспективе их наличие в штате компаний станет стандартным критерием, пишут «Известия». Голованова уверена, что такие громкие заявления – пока лишь хайп.
«Пока глобального поиска директоров по искусственному интеллекту мы не видим. Обычно рост в два раза связан с тем, что было три вакансии, а стало шесть. Это пока всего лишь десятки вакансий. На самом деле с ИИ все не так просто. Ждать, что придет кто-то, все настроит и искусственный интеллект будет работать за сотрудников, это достаточно опрометчиво. Есть моменты, где он может помогать. Те же маркетологи, дизайнеры идут с ним в очень тесной связке. Но нельзя сказать, что завтра всех заменит искусственный интеллект, это просто хайп. Не все сегодня готовы доверять нейросетям, само общество еще не привыкло к замене человека техникой. Банальный пример – онлайн-кассы в магазине, которые используют далеко не все», - рассказала она.
При этом число вакансий, которые требуют навыков работы с ИИ, за год выросло в 2,3 раза, подчеркнула она.
«Вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, за год стало больше в 2,3 раза. Компании активно интегрируют искусственный интеллект в бизнес-процессы, применяя его для решения разнообразных задач — от разработки рекомендательных технологий до создания контента. Пока искусственный интеллект не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию, но вот отдельные рабочие функции ему уже успешно научились делегировать. От представителей каких профессий сегодня чаще всего ждут навыков использования ИИ в работе? Это UI/UX-дизайнер, менеджер по маркетингу, менеджер по продажам/работе с клиентами, product/project-менеджер, графический дизайнер. Например, для графического дизайнера требуется навык создания и обработки контента с помощью ИИ», - добавила она.
России потребуются десятилетия, чтобы закрыть пробелы в IT-сфере на фоне санкций, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы профессии, для которых теперь требуются навыки работы с ИИ
- Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
- Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
- «Пощекотать нервы»: В России снимут адаптацию триллера «Вышка»
- Газзаев оценил соперников российской сборной по футболу
- Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов
- Россияне стали в пять раз чаще слушать Оззи Осборна
- «Это ренегаты!»: Российские гастроли рэперов из США бьют по карманам организаторов
- Теннисистка Андреева снялась с престижного турнира в Цинциннати
- Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 78 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru