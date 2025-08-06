Пока искусственный интеллект не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию, но отдельные рабочие функции ему уже успешно научились делегировать, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Бизнес стал массово вводить относительно новую должность директора по искусственному интеллекту (ИИ). Спрос на этих специалистов за последние месяцы вырос в 2–3 раза. Такой топ-менеджер отвечает за разработку и интеграцию ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие регуляторным требованиям и взаимодействие с IТ- и бизнес-подразделениями. Зарплата специалистов составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей и в перспективе их наличие в штате компаний станет стандартным критерием, пишут «Известия». Голованова уверена, что такие громкие заявления – пока лишь хайп.