СМИ: 17 студентов отравились в «Центральном университете» в Москве

В Москве в здании «Центрального университета» на улице Гашека произошло массовое отравление. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным 112, 17 человек обратились за медицинской помощью после употребления макарон по-флотски в столовой вуза.

Среди пострадавших — студенты университета и школьники, которые приехали на IT-соревнования.

Отмечается, что медики работают на месте, часть пострадавших госпитализирована.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
