СМИ: 17 студентов отравились в «Центральном университете» в Москве
23 ноября 202521:28
В Москве в здании «Центрального университета» на улице Гашека произошло массовое отравление. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, 17 человек обратились за медицинской помощью после употребления макарон по-флотски в столовой вуза.
Среди пострадавших — студенты университета и школьники, которые приехали на IT-соревнования.
Отмечается, что медики работают на месте, часть пострадавших госпитализирована.
Ранее в Бурятии несколько десятков человек отравились едой из местных магазинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
