Рубио: Женевские переговоры по Украине - самые продуктивные за все время
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что текущие переговоры в Женеве стали самой продуктивной и значимой встречей в рамках всего процесса урегулирования конфликта на Украине.
В воскресенье утром в Женеве начались консультации между делегациями США и Украины по американскому плану мира. В американскую команду, которую возглавляет Рубио, также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэн Дрисколл и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет глава офиса президента Владимир Зеленский Андрий Ермак. Ранее он провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.
В свою очередь The New York Times (NYT) сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По данным NYT, организация переговоров с Россией проходит параллельно со встречами представителей США, Украины и Запада в Женеве, а сами переговоры состоятся по итогам обсуждения в Швейцарии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает разработанный мирный план по Украине окончательным вариантом для Киева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
