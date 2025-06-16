Зарплаты курьеров в Москве и других городах России не дотягивают до 200-300 тысяч рублей, при этом столь баснословные доходы возможны при огромных переработках, объяснила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Глава «Почты России» Михаил Волков ранее заявил РБК, что зарплата курьеров в 300 тысяч рублей это «чересчур» и «плохо для всех». Голованова объяснила, сколько на самом деле получают курьеры.