«Никаких 300 тысяч!»: Названы реальные зарплаты курьеров в Москве
Медианные зарплаты курьеров на самокатах и велосипедах в столице не превышают 85 тысяч рублей, а курьеров-водителей – 120 тысяч, сказала в эфире НСН Наталья Голованова.
Зарплаты курьеров в Москве и других городах России не дотягивают до 200-300 тысяч рублей, при этом столь баснословные доходы возможны при огромных переработках, объяснила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Глава «Почты России» Михаил Волков ранее заявил РБК, что зарплата курьеров в 300 тысяч рублей это «чересчур» и «плохо для всех». Голованова объяснила, сколько на самом деле получают курьеры.
«Надо ориентироваться не на максимальные, а на медианные зарплаты. А с медианными все более чем показательно: там, конечно, никаких 300 и даже 200 тысяч рублей нет и в помине. Рыночная зарплата пеших курьеров, на самокате или на велосипеде – медиана сегодня в Москве 85 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 70, в Екатеринбурге - 62. Максимальные предложения в Москве 150 тысяч, в Санкт-Петербурге - 125, Екатеринбурге - 110», - отметила эксперт.
По ее словам, водители-курьеры получают больше, но максимальные зарплаты возможны при больших переработках.
«У водителей-курьеров средняя зарплата по медиане в Москве 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 100, в Екатеринбурге - 90. Максимальные предложения 250 в Москве, 200 в Санкт-Петербурге и 185 в Екатеринбурге, но есть одно условие. Эти деньги платят только при выполнении огромного числа заказов. Когда предлагают такие деньги, обычно пишут, что доработать там нужно будет много», - заключила собеседница НСН.
Согласно вакансиям, размещенным «Почтой России» в открытых источниках, организация предлагает своим почтальонам в Москве зарплаты от 33,8 тысячи рублей до 54,5 тысячи рублей до вычета налогов.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, напоминает «Радиоточка НСН».
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