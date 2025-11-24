СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий
24 ноября 202500:15
Украина и страны Евросоюза выдвинули совместный план урегулирования, в котором обсуждение с Россией любых «территориальных обменов» возможно лишь после установления перемирия, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, ключевым условием является предоставление США Киеву гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава Североатлантического альянса.
Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
