СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий

Украина и страны Евросоюза выдвинули совместный план урегулирования, в котором обсуждение с Россией любых «территориальных обменов» возможно лишь после установления перемирия, сообщает Bloomberg.

Рубио: Женевские переговоры по Украине - самые продуктивные за все время

По данным агентства, ключевым условием является предоставление США Киеву гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава Североатлантического альянса.

Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
