СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий

Путин посетит с государственным визитом Индию в начале декабря Президент Турции Эрдоган сообщил, что рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с Путиным Премьер-министр Канады Карни заявил, что мир способен идти к прогрессу и без участия США В АТОР рассказали, какие города в РФ привлекают туристов из КНР