Минобороны: ПВО днем сбило 40 украинских БПЛА над Россией
23 ноября 202520:54
Днем и вечером 23 ноября российские силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 26 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, 8 - над Крымом и еще 6 над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 23 ноября силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
