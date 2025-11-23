Минобороны: ПВО днем сбило 40 украинских БПЛА над Россией

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 26 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, 8 - над Крымом и еще 6 над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 23 ноября силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

