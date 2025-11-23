Глава Минфина США назвал санкции ЕС против России провальными

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские санкции против России полностью провалились. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти

По его словам, если Евросоюз вынужден принимать уже 19-й санкционнный пакет, то это само по себе доказывает их неэффективность.

Бессент также обвинил европейские страны в том, что они продолжают финансировать Россию, закупая российскую нефть.

Ранее Бессент заявил, что США ждут отказа Японии от закупок нефти из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвропаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры