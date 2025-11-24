Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

Это произошло после его выступления на пресс-конференции. Поводом стал рассказ артиста о том, как во время гастролей в Ташкенте местные организаторы помогли ему ночью попасть на кладбище, чтобы посетить могилу дочери Сергея Есенина. Безруков, пересказывая диалог, сымитировал акцент смотрителя кладбища, что вызвало негативную реакцию у части пользователей из стран СНГ, усмотревших в этом оскорбление.

Комментируя ситуацию в видео, опубликованном в соцсетях, Безруков назвал критику провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни. Он заявил, что неоднократно рассказывал эту историю ранее, и ее всегда воспринимали с юмором. Актер подчеркнул свое глубокое уважение к узбекской культуре и традициям, а также взаимную любовь со зрителями Узбекистана.

Ранее стало известно, что Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

