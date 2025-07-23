Уголовные дела за коррупцию при строительстве оборонительных сооружений в Брянской, Курской и Белгородской областях не полностью объясняют прорывы ВСУ через границу, заявил в комментарии НСН военкор и курский блогер Роман Алехин.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Он задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Подозреваемым также проходит директор регионального Управления капстроительства. Это уже третья область с таким делом — раньше схожие расследования начались в Белгородской и Курской областях. Алехин считает, что объединять эти случаи не нужно, как и, с его точки зрения, не нужно связывать прорывы ВСУ через границу только с качеством оборонительных сооружений.