«Укрепы были!»: Курский военблогер объяснил уголовные дела из-за обороны приграничья

Роман Алехин в эфире НСН предположил, что коррупционную схему при строительстве укрепрайонов в российских регионах могли контролировать из федерального ведомства.

Уголовные дела за коррупцию при строительстве оборонительных сооружений в Брянской, Курской и Белгородской областях не полностью объясняют прорывы ВСУ через границу, заявил в комментарии НСН военкор и курский блогер Роман Алехин.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Он задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Подозреваемым также проходит директор регионального Управления капстроительства. Это уже третья область с таким делом — раньше схожие расследования начались в Белгородской и Курской областях. Алехин считает, что объединять эти случаи не нужно, как и, с его точки зрения, не нужно связывать прорывы ВСУ через границу только с качеством оборонительных сооружений.

Отставка и смерть: Почему экс-министр транспорта Старовойт совершил самоубийство
«Здесь надо смотреть по каждому региону отдельно. Потому что где-то действительно, возможно, кто-то украл, а где-то другое. Одно дело – взяли деньги и ничего не сделали, закрыли кражу просто актами. Однако, например, в Курской области все оборонные сооружения есть. Более того, качественные, по отзывам самих военных, и если бы в них находилось достаточно бойцов с вооружением, враг бы не прошел. В Белгородской области все началось, когда враг прорвался в районе Демидовки - ВСУ тогда раздвинули «зубы дракона» специальным оборудованием и прошли дальше. Опять же, вопрос: а реально укрепы виноваты? Может, проблемы у военных с тактикой, где-то - с нехваткой людей или вооружений. А где-то – проблема с условным генералом, который не прислушался к разведданным. Вообще, укрепы на тот момент, когда они везде строились, это была приоритетная задача властей. И говорить о том, что губернатор в Брянске и так далее не в курсе был, это значит ставить ему неуд за компетентность, ну или речь идет об обмане», - отметил собеседник НСН.
Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей

Алехин также предположил, что некоторые подрядчики в рамках гособоронзаказа могли столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы при поставках материалов, что повлияло на качество работ. При этом он упомянул, что акты приемки по всем участкам укреплений подписывают представители Минобороны или Погрануправления ФСБ.

Ранее в Госдуме заявили о росте числа выявленных коррупционных преступлений. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член профильного комитета Анатолий Выборный, довольно часто на этом попадаются бывшие и действующие чиновники.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное ДелоБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры