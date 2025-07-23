Армия России освободила Варачино в Сумской области

Российские военные в результате активных действий взяли под контроль поселок Варачино Сумской области. Об этом заявили в Минобороны.

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«Подразделения группировки войск «Север»... освободили населенный пункт Варачино», - говорится в сообщении.

Ранее группировка «Центр» освободила Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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