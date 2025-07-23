Армия России освободила Варачино в Сумской области
23 июля 202512:42
Российские военные в результате активных действий взяли под контроль поселок Варачино Сумской области. Об этом заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север»... освободили населенный пункт Варачино», - говорится в сообщении.
Ранее группировка «Центр» освободила Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru