«Сейчас установилась тенденция к омоложению во всех видах спорта. Шахматами следует начинать заниматься в зависимости от того, какую цель преследуют родители. Для общего развития внимания, памяти и усидчивости можно приводить ребенка в секцию шахмат в возрасте трех-четырех лет. Многие из родителей отдают буквально перед самой школой, за год до того, как ребенок пойдет в первый класс, чтобы тот привык к коллективу и так далее», - пояснил специалист.

По его словам, сейчас в России можно любого ребенка натренировать до уровня мастера спорта.

«Что касается конкретно Ромы Шогджиева, сейчас он юридически получил это звание, а фактически он выполнил все нормативы ещё несколько месяцев назад, но из-за определенной бюрократической процедуры его достижение было зафиксировано позже. Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Его пример вдохновит родителей ещё раньше приводить своих детей заниматься в секции. Сейчас можно любого ребенка натренировать до уровня мастера спорта, вне зависимости от способностей. И мне это удавалось, как тренеру. Когда речь заходит уже о спорте высших достижений, то тут, как в и в другом спорте, кто-то становится чемпионом, а кто-то не может подняться выше второго или третьего места. Сейчас в России юниоры очень успешные и их много. В шахматах оценка уровня игры выражается в цифрах. Это так называемый рейтинг. Он объективен и используется в теннисе, а также в FIFA при ранжировании национальных команд. То, что такой высокий рейтинг у десятилетнего Романа Шогджиева, - это уникальное достижение», - отметил Ткачев.