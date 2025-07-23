В Федерации шахмат раскрыли, как вырастить международного мастера спорта
Для общего развития внимания, памяти и усидчивости можно приводить ребенка в секцию шахмат уже в возрасте трех-четырех лет, заявил в разговоре с НСН исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Сегодня можно любого ребенка натренировать до уровня мастера спорта вне зависимости от способностей, заявил в разговоре с НСН исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера, выполнив её в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней, тем самым, превзойдя прошлое достижение аргентинца Фаустино Оро, установленное в 2023 году. Об этом сообщили в Федерации шахмат России. Соответствующее решение утвердил Совет FIDE. Достижение юного шахматиста будет зафиксировано в книге рекордов России и Гиннесса, отметили в ФШР. Ткачев рассказал, что сейчас приводят заниматься шахматами уже с трех-четырех лет.
«Сейчас установилась тенденция к омоложению во всех видах спорта. Шахматами следует начинать заниматься в зависимости от того, какую цель преследуют родители. Для общего развития внимания, памяти и усидчивости можно приводить ребенка в секцию шахмат в возрасте трех-четырех лет. Многие из родителей отдают буквально перед самой школой, за год до того, как ребенок пойдет в первый класс, чтобы тот привык к коллективу и так далее», - пояснил специалист.
По его словам, сейчас в России можно любого ребенка натренировать до уровня мастера спорта.
«Что касается конкретно Ромы Шогджиева, сейчас он юридически получил это звание, а фактически он выполнил все нормативы ещё несколько месяцев назад, но из-за определенной бюрократической процедуры его достижение было зафиксировано позже. Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Его пример вдохновит родителей ещё раньше приводить своих детей заниматься в секции. Сейчас можно любого ребенка натренировать до уровня мастера спорта, вне зависимости от способностей. И мне это удавалось, как тренеру. Когда речь заходит уже о спорте высших достижений, то тут, как в и в другом спорте, кто-то становится чемпионом, а кто-то не может подняться выше второго или третьего места. Сейчас в России юниоры очень успешные и их много. В шахматах оценка уровня игры выражается в цифрах. Это так называемый рейтинг. Он объективен и используется в теннисе, а также в FIFA при ранжировании национальных команд. То, что такой высокий рейтинг у десятилетнего Романа Шогджиева, - это уникальное достижение», - отметил Ткачев.
Исполнительный директор Федерации шахмат России рассказал и об уникальной команде российских шахматистов, которым от 14 до 16 лет.
«В целом у нас очень мощное поколение и ребят, которым 14-16 лет. В Колумбии в этом году состоится Всемирная юношеская олимпиада спортсменов до 16 лет. Мы туда отправляем после долгого перерыва в связи с известным запретом на выступление российских национальных команд. Впервые в мировой практике одна из сборных будет составлена из международных гроссмейстеров. Это наша сборная! В неё входят - Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Ребятам от 14 до 16 лет. Они уже обладатели высшего звания в шахматах. Это уникальная команда, такого никогда не было. Ну и, как говорится, превзойти это невозможно», - подчеркнул Ткачёв.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал внедрить шахматные уроки в школы по всей России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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