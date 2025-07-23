Горел очень ярко: Найк Борзов о наследии «Князя тьмы» Оззи Осборна
Группа Black Sabbath, основанная в 1968 году, придумала хэви-метал и повлияла на становление doom-метала и стоунер-рока, напомнил НСН Найк Борзов.
Оззи Осборн был «сумасшедшим поездом», который стремительно мчался по жизни и оставил после себя большое наследие, заявил в беседе с НСН рок-музыкант Найк Борзов.
Рок певец, музыкант иь один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья музыканта. Борзов подчеркнул, что при жизни музыкант никогда не сбавлял оборотов.
«Black Sabbath придумали хэви-метал, одно из главных направлений в рок-музыке. Группа также неосознанно повлияла на создание такого стиля, как дум-метал или стоунер-рок, что тоже очень круто. Оззи, конечно, был "сумасшедшим поездом", о котором он и пел. Он мчался по жизни, не сбавляя оборотов. Горел очень ярко, но, в отличие от того же Курта Кобейна, не сгорел быстро. У него на самом деле не так уж и много альбомов, но в общем – большое наследие. Это не мое направление, я не был фанатом Оззи, однако Black Sabbath – классная группа, у меня есть их пластинки. Очень жаль, что Осборн ушел, сочувствую близким, но уверен, что в следующей жизни ему будет еще лучше, чем было в этой. Смерть – не конец, а только переход», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что однажды ему довелось присутствовать на выступлении Оззи Осборна, он также посмотрел видео с его прощального концерта, который состоялся 5 июля в родном для музыканта городе Бирмингем. Шоу длилось около 10 часов. Оззи, несмотря на болезнь Паркинсона, все это время радовал фанатов своими песнями, выступая на черном крылатом троне. Также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие, а свои видеообращения Оззи передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC.
«Я был на Moscow Music Peace Festival (Московский музыкальный фестиваль мира), увидел там Оззи, но, честно говоря, у него на этом фестивале был самый плохой звук. Было очень жарко, он постоянно поливал первые ряды зрителей водой, выплеснул ведер 20-30. Занимался спасением людей больше, чем исполнением своих песен. На этом фестивале Оззи Осборн не показался мне Князем тьмы, это был такой милый мужичок в обтягивающих кожаных штанах. Недавно я посмотрел его прощальный концерт и прослезился. Уже было понятно, что он прощается со всеми. Это было эпичное прощание, похороны, на которых "покойник" увидел всех тех, кто пришел. Стадион плачущих брутальных мужиков – это сильно», - отметил Борзов.
Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что Оззи Осборн оставил неизгладимый след в мире рок-музыки, став легендой еще при жизни.
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