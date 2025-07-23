Собеседник НСН добавил, что однажды ему довелось присутствовать на выступлении Оззи Осборна, он также посмотрел видео с его прощального концерта, который состоялся 5 июля в родном для музыканта городе Бирмингем. Шоу длилось около 10 часов. Оззи, несмотря на болезнь Паркинсона, все это время радовал фанатов своими песнями, выступая на черном крылатом троне. Также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие, а свои видеообращения Оззи передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC.

«Я был на Moscow Music Peace Festival (Московский музыкальный фестиваль мира), увидел там Оззи, но, честно говоря, у него на этом фестивале был самый плохой звук. Было очень жарко, он постоянно поливал первые ряды зрителей водой, выплеснул ведер 20-30. Занимался спасением людей больше, чем исполнением своих песен. На этом фестивале Оззи Осборн не показался мне Князем тьмы, это был такой милый мужичок в обтягивающих кожаных штанах. Недавно я посмотрел его прощальный концерт и прослезился. Уже было понятно, что он прощается со всеми. Это было эпичное прощание, похороны, на которых "покойник" увидел всех тех, кто пришел. Стадион плачущих брутальных мужиков – это сильно», - отметил Борзов.

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что Оззи Осборн оставил неизгладимый след в мире рок-музыки, став легендой еще при жизни.

